Минэкономики Турции: Москва и Анкара способны выйти на торговый оборот в 100 млрд долларов

Уровень торговли между РФ Турцией не соответствует текущему экономическому потенциалу и необходимы новые прорывы, прежде всего, в сфере туризма, энергетики и логистики с тем, чтобы достичь объёмов ежегодного внешнеторгового оборота в 100 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономики Турции Фатих Метин.

Слова министра прозвучали на международной конференции «Турецко-российские отношения в эпоху подъёма Евразии», проходящей в Белеке с участием государственных и общественных деятелей и бизнесменов из Турции, России и Азербайджана

Выступавшие подчёркивали особый характер отношений между странами, обусловленный исторической общностью и современной геополитической ситуацией.

В частности, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что последствия кризиса в двусторонних отношениях, вызванного инцидентом со сбитым в ноябре 2015 года российским военным самолётом, в целом преодолены. Количество российских туристов в стране в прошлом году достигло 4,7 миллионов человек, а торгово-экономическое сотрудничество осваивает сферы высоких технологий.

Российский политический деятель Сергей Бабурин считает, что Турция может стать связующим звеном между Россией и Евросоюзом , который всё больше оказывается под влиянием США , а российско-турецкие отношения должны стать основой для мира и стабильности в черноморо-каспийском регионе.

В выступлениях участники обратили особое внимание на необходимость укрепления координации в политических действиях между Россией, Турцией и Ираном с тем чтобы противостоять попыткам третьих стран поддерживать напряжённость вокруг Сирии

В декларации, принятой по итогам обсуждения, подчёркивается, что совместные действия России и Турции гарантируют успех в торгово-экономическом сотрудничестве и в вопросах поддержания мира в ближневосточном регионе.