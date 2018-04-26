Стратегия развития Самарской области будет скорректирована

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе формально есть действующая стратегия — она была утверждена 12 июля 2017 года. Однако к ее разработке не привлекались жители области.

"Мне коллеги говорят, что полторы тысяч жителей приняли участие в разработке этой стратегии. При разработке стратегии развития Самары , когда я работал главой города, мы вовлекли в этот процесс более 40 тысяч человек — это был документ общественного согласия", — отметил руководитель области.

Глава региона также напомнил, что стратегия Самары в свое время была признана лучшей в стране и была отдельно отражена в докладе ЮНЕСКО , в том числе за подход к ее разработке. Именно тогда в Самаре появилось самоназвание «профессиональные горожане».

"Когда человек сопричастен к разработке будущего своего города, он почти наверняка и будущее своей семьи, своих детей будет связывать с этим конкретным городом. Если же стратегия разрабатывается в отрыве от людей, они не чувствуют свою сопричастность, их мнение не учтено, не приходится рассчитывать, что такой документ будет реализован", — поделился мнением Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, стратегию развития области нужно корректировать, привлекая к этому процессу общественность.

Он пообещал, что в каждом муниципалитете будут проведены дискуссионные площадки. А планы стратегического развития муниципалитетов, над которыми они сейчас работают, будут согласованы с региональными.

"Рассчитываю, что во время корректировки стратегии развития области, совместной работы над этим документом, определением будущего нашего региона, мы сформируем команду Самарской области , команду региона, — поделился Дмитрий Азаров. — Я знаю, что у меня очень много единомышленников. Уверен, что в процессе работы над этим документом у меня их станет еще больше. Нам нужно ощущение командности у жителей Самарской области, у людей, которые работают в разных сферах".

Также он сообщил, что до конца апреля будет утвержден план реализации послания президента и главы региона.

"План реализации послания будет принят уже до конца этого месяца. Это план реализации послания президента, план реализации тех задач, которые поставил я. Буквально через два дня мы его утвердим и по этапам будем по нему двигаться", — пообещал глава региона.