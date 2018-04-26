ТОП-5 звёзд с некрасивыми коленями

«Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — «да», а вот острым коленям — «нет»», — так, в статье отметили ведущую «Дома-2».

Под раздачу также попала голливудская дива Деми Мур.

cosmo.ru Изъяны во внешнем виде нашли у двух российских звёзд — подруг — певицы Анны Седоковой и актрисы Натальи Рудовой. Первой посоветовали сбросить лишний весь, чтобы колени стали выглядеть идеально, а второй отправиться в спортзал, чтобы привести в тонус мышцы.

cosmo.ru «Прошлись» также и по коленям Шерон Стоун, чьи ноги в «Основном инстинкте» пленили многих. Напомним, что актрисе уже 60 лет.

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