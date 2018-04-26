Ещё
ТОП-5 звёзд с некрасивыми коленями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

ТОП-5 звёзд с некрасивыми коленями 

News.ru 49 минут назад
Фото: News.ru
Казалось бы, что может объединить Ольгу Бузову, Анну Седакову, Деми Мур, Шерон Стоун и Наталью Рудову? Ответ на этот вопрос дал журнал Cosmopolitan, составивший рейтинг звёзд с самыми некрасивыми коленями, которые при этом не намерены отказываться от коротких платьев.
«Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — «да», а вот острым коленям — «нет»», — так, в статье отметили ведущую «Дома-2».
Под раздачу также попала голливудская дива Деми Мур.
cosmo.ru  Изъяны во внешнем виде нашли у двух российских звёзд — подруг — певицы Анны Седоковой и актрисы Натальи Рудовой. Первой посоветовали сбросить лишний весь, чтобы колени стали выглядеть идеально, а второй отправиться в спортзал, чтобы привести в тонус мышцы.
cosmo.ru  «Прошлись» также и по коленям Шерон Стоун, чьи ноги в «Основном инстинкте» пленили многих. Напомним, что актрисе уже 60 лет.
cosmo.ru
News.ru: последние новости
Китай подготовил США жёсткий ответ Пентагон «дал обратную» в вопросе диалога с военными РФ США разместят на Каспии военные базы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях677
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Центр Москвы превратился в ад56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США92
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение