Дочь сенатора Елены Мизулиной возглавила «Лигу безопасного интернета»

Новым директором «Лиги безопасного интернета» в начале апреля стала Екатерина Мизулина, сообщили RNS в пресс-службе Лиги. На этом посту она сменила Дениса Давыдова , который сохранил пост в правлении ассоциации.

«Екатерина приступила к работе в качестве директора «Лиги безопасного интернета» с 3 апреля 2018 года», — сообщили RNS в пресс-службе Лиги.

«Да, Екатерина — дочь Елены Мизулиной . Я же продолжу курировать развитие Лиги в правлении ассоциации», — сообщил RNS Денис Давыдов.

Екатерина Мизулина закончила МГУ им. М. В. Ломоносова . В 2008 году работала переводчиком у российской делегации на Олимпийских играх в Пекине. После этого продолжала работать в качестве переводчика с китайского языка. В последние годы консультировала общественных и политических деятелей по вопросам взаимодействия со СМИ, сообщили в пресс-службе Лиги.

Среди вопросов, которыми занимается ассоциация — противодействие распространению противоправного контента в интернете, экспертная и аналитическая деятельность по вопросам распространения противоправного и деструктивного контента среди детей в интернете; помощь государственным структурам в борьбе с созданием и распространением опасного контента; оказание помощи детям и подросткам, которые прямым или косвенным образом стали жертвами распространения опасного интернет-контента и др.