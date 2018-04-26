Дочь сенатора Елены Мизулиной возглавила «Лигу безопасного интернета» 

Новым директором «Лиги безопасного интернета» в начале апреля стала Екатерина Мизулина, сообщили RNS в пресс-службе Лиги. На этом посту она сменила Дениса Давыдова, который сохранил пост в правлении ассоциации.
«Екатерина приступила к работе в качестве директора «Лиги безопасного интернета» с 3 апреля 2018 года», — сообщили RNS в пресс-службе Лиги.
«Да, Екатерина — дочь Елены Мизулиной. Я же продолжу курировать развитие Лиги в правлении ассоциации», — сообщил RNS Денис Давыдов.
Екатерина Мизулина закончила МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2008 году работала переводчиком у российской делегации на Олимпийских играх в Пекине. После этого продолжала работать в качестве переводчика с китайского языка. В последние годы консультировала общественных и политических деятелей по вопросам взаимодействия со СМИ, сообщили в пресс-службе Лиги.
«Лига безопасного интернета» — отраслевая ассоциация, учрежденная в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей. Попечительский совет Лиги возглавляет помощник президента Игорь Щеголев.
Среди вопросов, которыми занимается ассоциация — противодействие распространению противоправного контента в интернете, экспертная и аналитическая деятельность по вопросам распространения противоправного и деструктивного контента среди детей в интернете; помощь государственным структурам в борьбе с созданием и распространением опасного контента; оказание помощи детям и подросткам, которые прямым или косвенным образом стали жертвами распространения опасного интернет-контента и др.