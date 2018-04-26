Минэнерго обсуждает меры поддержки En+

"Обсуждаем. Не только с En+, но и со структурами «Реновы», электроэнергетическими компаниями", — ответил Текслер на соответствующий вопрос.

Замглавы министра не стал уточнять, в чем могут состоять такие меры.

Ранее сообщалось, что Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний.