Минэнерго обсуждает меры поддержки En+ 

Первый замглавы министерства Алексей Текслер заявил, что Минэнерго обсуждает возможные меры поддержки с En+ и структурами "Реновы". Об этом сообщает РИА «Новости».
"Обсуждаем. Не только с En+, но и со структурами «Реновы», электроэнергетическими компаниями", — ответил Текслер на соответствующий вопрос.
Замглавы министра не стал уточнять, в чем могут состоять такие меры.
Ранее сообщалось, что Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний.
В свою очередь Минпромторг рассказал о варианте поддержки компаний из санкционного списка США.