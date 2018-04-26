Ещё
Минэнерго обсуждает меры поддержки En+
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Минэнерго обсуждает меры поддержки En+ 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый замглавы министерства Алексей Текслер заявил, что Минэнерго обсуждает возможные меры поддержки с En+ и структурами "Реновы". Об этом сообщает РИА «Новости».
"Обсуждаем. Не только с En+, но и со структурами «Реновы», электроэнергетическими компаниями", — ответил Текслер на соответствующий вопрос.
Замглавы министра не стал уточнять, в чем могут состоять такие меры.
Ранее сообщалось, что Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний.
В свою очередь Минпромторг рассказал о варианте поддержки компаний из санкционного списка США.
Газета.Ru: последние новости
В сенате США решили защитить Мюллера от увольнения Турция подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года Водитель иномарки сбил подростка в микрорайоне Балашихи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях755
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Россия успокоила «запуганных» морпехов США92
Пентагон решил пойти навстречу России30
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение