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У России есть доказательства, что ролик «Белых касок» инсценировка
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У России есть доказательства, что ролик «Белых касок» инсценировка 

Мир24 47 минут назад
Россия может доказать, что видеоролик неправительственной организации «Белых касок», на котором якобы запечатлены последствия применения 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия, является подделкой. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает ТАСС.
«Сегодня мы можем доказать, что видеоролик «Белых касок» — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал, как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг», — пояснил Шульгин.
В пресс-конференции приняли участие десятки государств — членов Исполсовета ОЗХО, а также свидетели инцидента в Думе. По словам Шульгина, брифинг вызвал «крайне позитивный отклик», участники задавали много вопросов. Представителей США, Великобритании, Франции, других стран ЕС и НАТО, а также некоторых азиатских союзников Вашингтона на брифинге не было.
«Не решились», — резюмировал российский постпред.
«МИР 24» напоминает: неправительственная организация «Белые каски» заявила, что 7 апреля в сирийском городе Дума правительственные войска САР применили химическое оружие. Представители Российского центра по примирению враждующих сторон 9 апреля побывали на месте предполагаемаого инцидента, однака следов применения химоружия не нашли.
США, Великобритания и Франция, не дожидаясь расследования, 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. Москва расценила этот шаг как «акт агрессии против суверенного государства».
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