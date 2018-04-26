У России есть доказательства, что ролик «Белых касок» инсценировка

«Сегодня мы можем доказать, что видеоролик «Белых касок» — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал, как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг», — пояснил Шульгин.

Великобритании, В пресс-конференции приняли участие десятки государств — членов Исполсовета ОЗХО, а также свидетели инцидента в Думе. По словам Шульгина, брифинг вызвал «крайне позитивный отклик», участники задавали много вопросов. Представителей США Франции , других стран ЕС НАТО , а также некоторых азиатских союзников Вашингтона на брифинге не было.

«Не решились», — резюмировал российский постпред.

«МИР 24» напоминает: неправительственная организация «Белые каски» заявила, что 7 апреля в сирийском городе Дума правительственные войска САР применили химическое оружие. Представители Российского центра по примирению враждующих сторон 9 апреля побывали на месте предполагаемаого инцидента, однака следов применения химоружия не нашли.

США, Великобритания и Франция, не дожидаясь расследования, 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии Москва расценила этот шаг как «акт агрессии против суверенного государства».

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