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Постпред РФ при ОЗХО: Россия не позволит США применить силу в Сирии
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Постпред РФ при ОЗХО: Россия не позволит США применить силу в Сирии 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
В четверг постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Вашингтон угрожает применением силы в Сирии, но Россия не допустит этого, сообщает РИА Новости.
"Они (провокации) возможны, потому что американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против Сирии, но мы этого не допустим", — заявил Шульгин на пресс-конференции, которая прошла в штаб-квартире ОЗХО в Гааге.
В мероприятии принял участие представитель Сирии при ОЗХО, а также свидетели постановочного видео псевдогуманитарной НПО «Белые каски». Это «видео» послужило основанием для нанесения США, Великобританией и Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля. В общей сложности 17 свидетелей, в том числе и медики, непосредственно присутствовавшие на месте, рассказали, что на самом деле произошло в тот день. А 11-летний Хасан Диаб привел свидетельства того, как его поливали водой после предполагаемой химической атаки.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными и заявила, что цель подобных вбросов в виде инсценировочных видео — отвести внимание от террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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