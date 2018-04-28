Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии

Ирана и Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД России Турции по итогам их встречи 28 апреля в Москве. Текст документа опубликован в субботу на сайте российского дипведомства.

Как указано в заявлении, министры «решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении».