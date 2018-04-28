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Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии
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Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва, Тегеран и Анкара потребовали от ОЗХО своевременного расследования сообщений о химатаках в Сирии.
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД России, Ирана и Турции по итогам их встречи 28 апреля в Москве. Текст документа опубликован в субботу на сайте российского дипведомства.
Как указано в заявлении, министры «решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении».
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