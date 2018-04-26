Воробьев порекомендовал владельцам полигона ТБО «Ядрово» еще раз извиниться перед жителями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал владельцам полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» еще раз извиниться перед жителями Волоколамского района за сложившуюся на объекте ситуацию.

«Владельцам полигона необходимо намотать на ус все те ошибки и еще раз извиниться перед жителями за то, что допустили такое безобразие на вверенном им участке работ», -сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» в четверг.

Ранее акционер компании «Ядрово» Алексей Волошин извинился перед жителями Волоколамского района за ситуацию, которая сложилась вокруг полигона.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.