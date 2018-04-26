Стало известно, когда зажгут высокотемпературный факел на полигоне «Ядрово» 

Директор и совладелец полигона «Ядрово» Алексей Волошин в эфире телеканала «360» доложил губернатору Андрею Воробьеву о сроках зажжения факела на полигоне. Это произойдет до 15 июня.
Мы заняли жесткую позицию по отношению к собственникам — административные наказания. Наше отношение будет максимально жестким к тем, кто нарушает технологию утилизации мусора
— Андрей Воробьев.
По словам директора и совладельца полигона «Ядрово» Алексея Волошина, в настоящее время происходит сборка ститчера, необходимые адаптеры к нему приделаны.
Завтра мы будем готовы начинать проколы.
Дата 15 июня стоит, соответственно, голландские специалисты планируют сделать это к этой дате или раньше, по предварительной информации, факел будет зажжен к концу мая — Алексей Волошин, директор и совладелец полигона «Ядрово».
И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев отметил, что жители получают полную информацию о том, что происходит на полигоне.
Я на полигоне нахожусь каждый день, контролируем полностью весь ход работ. С завтрашнего дня приступают к работам, это очень важно для жителей, они вместе с нами контролируют данный вопрос
— Андрей Вихарев, и. о. главы Волоколамского района.
Также Вихарев добавил, что уже готовятся общественные слушания с жителями, этот процесс будет открытым.
Сейчас параллельно с работами по подготовке к началу дегазации идет процесс выравнивания склонов, чтобы можно было после того, как позволят погодные условия, приступать к прикрытию склонов. Фильтрат перекачивается в специально подготовленный резервуар и оператор полигона контролирует ситуацию с недопущением его разлива.
Голландские специалисты настроены серьезно, с утра до вечера они работают на полигоне. Уже произведена разметка первых трех секторов из 17 — Александр Чупраков, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии.
Андрей Воробьев попросил продолжать контролировать все процессы, связанные с дегазацией.
Я очень надеюсь, что майский эфир мы также сможем включить вопрос, который сегодня волнует большое количество жителей Волоколамского района и будет уже зажженный факел, который снимет эту проблему
— Андрей Воробьев.
25 апреля голландские специалисты приступили к монтажу оборудования для дегазации полигона «Ядрово». Территорию свалки заранее засыпали песком, а геодезисты разметили сетку, по которой будут производиться проколы. Это будет сделано с помощью специальной иглы — ститчера. Всего планируется более 5 тысяч проколов. Из Нидерландов уже доставлены все необходимые материалы для проведения дегазации на полигоне «Ядрово». Работами занимается компания Multriwell.