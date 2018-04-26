Стало известно, когда зажгут высокотемпературный факел на полигоне «Ядрово»

Директор и совладелец полигона «Ядрово» Алексей Волошин в эфире телеканала «360» доложил губернатору Андрею Воробьеву о сроках зажжения факела на полигоне. Это произойдет до 15 июня.

Мы заняли жесткую позицию по отношению к собственникам — административные наказания. Наше отношение будет максимально жестким к тем, кто нарушает технологию утилизации мусора

— Андрей Воробьев.

По словам директора и совладельца полигона «Ядрово» Алексея Волошина, в настоящее время происходит сборка ститчера, необходимые адаптеры к нему приделаны.

Завтра мы будем готовы начинать проколы.

Дата 15 июня стоит, соответственно, голландские специалисты планируют сделать это к этой дате или раньше, по предварительной информации, факел будет зажжен к концу мая — Алексей Волошин, директор и совладелец полигона «Ядрово».

И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев отметил, что жители получают полную информацию о том, что происходит на полигоне.

Я на полигоне нахожусь каждый день, контролируем полностью весь ход работ. С завтрашнего дня приступают к работам, это очень важно для жителей, они вместе с нами контролируют данный вопрос

— Андрей Вихарев, и. о. главы Волоколамского района.

Также Вихарев добавил, что уже готовятся общественные слушания с жителями, этот процесс будет открытым.

Сейчас параллельно с работами по подготовке к началу дегазации идет процесс выравнивания склонов, чтобы можно было после того, как позволят погодные условия, приступать к прикрытию склонов. Фильтрат перекачивается в специально подготовленный резервуар и оператор полигона контролирует ситуацию с недопущением его разлива.

Голландские специалисты настроены серьезно, с утра до вечера они работают на полигоне. Уже произведена разметка первых трех секторов из 17 — Александр Чупраков , спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии.

Андрей Воробьев попросил продолжать контролировать все процессы, связанные с дегазацией.

Я очень надеюсь, что майский эфир мы также сможем включить вопрос, который сегодня волнует большое количество жителей Волоколамского района и будет уже зажженный факел, который снимет эту проблему

— Андрей Воробьев.