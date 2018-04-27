Велосипедисты-экстремалы повредили фонтан в Кольцовском сквере Воронежа 

Они совершили трюки прямо над чашей сооружения. Велосипедисты-экстремалы повредили фонтан в Кольцовском сквере, сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» в четверг, 26 апреля. Всю весну они выполняли трюки прямо над чашей сооружения. Из-за этого на фонтане местами оказался разбит гранит, образовались небольшие сколы и царапины. Специалисты водоканала попросили бережнее относиться к фонтану. — Экстремалы разгоняются и совершают свои трюки прямо над чашей. Мы постараемся устранить все повреждения, привести фонтан в порядок. Но хотелось бы обратиться к горожанам с просьбой — берегите свой город и прекрасные места, которые в нём есть. Тогда они прослужат долго, — рассказала электромонтёр участка по эксплуатации канализационных насосных станций ООО «РВК-Воронеж» Сергей Калинин. Сезон фонтанов откроется в Воронеже 1 мая. Для горожан подготовили концерт и фаер-шоу. Перед официальным открытием сезона фонтанов специалисты водоканала отремонтировали оборудование и заменили вышедшие из строя детали. Сейчас производят замену форсунок в чашах. Их устанавливают под расчётным углом, чтобы струя воды «взлетала» и не выливалась за пределы чаши. Чтобы проверить работу сооружений после ремонта сегодня, 27 апреля, проведут плановый запуск воды. Дарья Крымова