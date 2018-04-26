«Страшно верить в это»: в Коми округе расследуют смерть учителя, который предлагал дружбу ученице

В поселке Усть-Черная следователи начали проверку после самоубийства школьного учителя физкультуры. Мать 13-летней школьницы узнала, что он вел переписку с ее дочерью — в частности, писал ей, что девочка ему нравится, что она красивая.

По словам матери ученицы, педагог писал дочери с декабря прошлого года, сообщает издание «Парма новости». Прочитав сообщения учителя, мама девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы . 20 апреля педагог покончил жизнь самоубийством. Теперь, по словам матери, половина поселка обвиняет ее в смерти учителя.

Также по информации издания, ранее 55-летний Фанис Габсалямов сидел восемь лет за убийство. Срок, по его словам, он получил из-за несчастной любви.

— После армии по комсомольской путевке попал в Таджикистан . Влюбился в девушку. Хотел было жениться. Но отец невесты стал требовать калым. А через некоторое время Фанис узнал, что его девушка будет фактически продана богатому жениху. В отчаянии парень бросился к отцу невесты. Вновь уговоры, а потом спор, драка и случайная смерть, — писали в газете «Парма-Новости» от 24 марта 2005 года.

Нам удалось связаться с родственниками преподавателя.

— Он 20 лет проработал в школе. Его ученики призовые места ежегодно по несколько раз занимали. Всегда выезжали на соревнования в район, — рассказали 59.ru родственники. — До того, как устроился в школу, работал мастером в сельсовете. Окончил техникум и после получил высшее педагогическое образование. Он был жизнерадостным человеком. Дети всегда к нему относились с уважением, рабочий день он начинал с 8 утра. Дети уже перед занятиями с утра занимались в спортзале. Они сами приходили и просили тренироваться, хотя учеба начиналась с 9 утра. Часы по нему можно было сверять. Если с утра свет горит, значит, уже играют дети в волейбол или баскетбол. Дети не ходили на улицу курить, а во время длинной перемены занимались в спортзале.

Никто не верит, что это случилось, признается один из родственников.

— Уверен, даже если и была какая-то переписка, то ничего там не было. Он был здравомыслящий человек, — сказал родственник.

Бывшие ученики преподавателя говорят о нем только положительно.

— Я как бывшая ученица, могу судить о Фанисе Михайловиче только как об учителе. Он был хорошим учителем. Справедливым. Добрым. Веселым. Были моменты, он ругал нас на уроках, но это было за дело, — говорит девочка. — Я благодарна ему за знания и опыт. И за то, что и моим детям он дал знания.

— До сих пор не верю… Страшно верить в это. Учитель был от бога. Замечательный человек, — пишет другая ученица.

— Он был не только учителем, но и другом для многих учеников. Они его будут помнить и вспоминать только добрыми словами, — говорит еще один выпускник.

С семьей школьницы связаться не удалось. Местные жители немного рассказали об этой семье.

— Они приезжие, не так давно живут в поселке, может, лет пять. Слышал, что довела эта девочка отчима или отца своего, и он покончил жизнь самоубийством.

Сейчас Гайнский следственный отдел проводит проверку всех обстоятельств случившегося.