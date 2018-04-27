Оправданных граждан запретят повторно преследовать

«Проект предлагает ввести годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела, — пояснил „РГ“ председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — По истечении такого срока отмена допускается только с санкции суда. При этом прокурору надо будет обосновать свое ходатайство. Предлагаемые нормы позволят гарантировать эффективную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования».

Законодательная инициатива подготовлена по предписанию Конституционного суда России, рассмотревшего заявление жителя Краснодара М. В 2009 году мужчина был оправдан судом, но вышестоящая инстанция отменила решение. С тех пор его дело несколько раз закрывалось и открывалось. Человек оставался в подвешенном состоянии.

Соответственно, не мог он и получить положенную реабилитацию. Собственно, поэтому следователи подчас и проявляют упорство, предъявляя раз за разом одни и те же обвинения, уже опровергнутые. Ведь если признать ошибку, у кого-то могут возникнуть проблемы по службе.

Впрочем, может быть и другая причина. Порой следователи действительно верят, что именно этот человек виновен в преступлении. А то, что суд отверг доказательства, так дело может быть в уловках адвоката. Так рассуждает следователь. Кто знает, иногда, возможно, в этом есть здравое зерно. Однако эмоции к делу не пришьешь. Нет доказательств — нет приговора. А бесконечно донимать человека, на которого ничего нет, нельзя.

Конституционный суд, рассмотрев жалобу, признал, что нормы не противоречат Основному Закону, а вот практика — противоречит.

"Как указал Конституционный суд России, отсутствие в уголовно-процессуальном законе срока для отмены постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, вынесенного на досудебной стадии уголовного судопроизводства, умаляет гарантии защиты от необоснованного возобновления прекращенного уголовного преследования, создает для лица постоянную угрозу привлечения к уголовной ответственности", — пояснил Владимир Груздев.

Поэтому правительственный законопроект и предлагает четко прописать процедуры, которые станут своего рода защитными механизмами для гражданина.

Кроме того, недавно правительство страны внесло в парламент еще один важный проект, корректирующий процессуальные законы по предписаниям КС. На этот раз правки предлагается внести в ГПК и Кодекс административного судопроизводства. Как отметил Владимир Груздев, предлагаемые нормы совершенствуют правила пересмотра вступивших в силу судебных решений в случае изменения обстоятельств. Речь о ситуациях, когда изменилось толкование норм. Скажем, вышло постановление пленума Верховного суда России или даны специальные разъяснения в обзоре судебной практики.

"Решение может быть пересмотрено, если изменилось толкование норм, на основе которых был принят судебный акт, — говорит председатель правления АЮР. — При этом закрепляется недопустимость придания обратной силы толкования правовых норм, ухудшающего положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти".

Проект устанавливает конкретные сроки: решение может быть пересмотрено в течение шести месяцев после того, как изменилось толкование.