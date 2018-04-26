План благоустройства Волоколамского района обсудят на слушаниях с жителями 

Власти Московской области предусмотрели большую программу, которая предполагает благоустройство Волоколамского района. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Я прошу своевременно рассказать, что и когда мы будем делать в программе благоустройства. И самое главное, спросите в первую очередь жителей, что в плане благоустройства парков и территорий они хотели бы увидеть
— Андрей Воробьев.
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что процесс будет открытым и уже готовятся общественные слушания с жителями.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион является лидером по количеству проектов в сфере благоустройства, которые реализуются в городах.