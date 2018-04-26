План благоустройства Волоколамского района обсудят на слушаниях с жителями

Я прошу своевременно рассказать, что и когда мы будем делать в программе благоустройства. И самое главное, спросите в первую очередь жителей, что в плане благоустройства парков и территорий они хотели бы увидеть

— Андрей Воробьев.

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что процесс будет открытым и уже готовятся общественные слушания с жителями.