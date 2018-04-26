Воробьев выразил надежду, что субботники в Подмосковье будут все более массовыми

«В этом году поставлен рекорд — порядка 1 миллиона человек вышли на улицы городов для того, чтобы принять участие в субботнике (21 апреля — ред.). Это очень приятно и очень важно для нас. Когда мы начинали, такое массовое движение не составляло и полумиллиона человек. Сейчас благодаря управляющим компаниям, активной работе муниципальных органов власти, нашим главным по домам и по подъездам, это превратилось в по-настоящему массовое движение. Очень надеюсь, что каждый следующий год у нас будет прибавляться количество участников», — сказал Воробьев.

Он добавил, что субботник 21 апреля прошел в атмосфере праздника, а благодаря теплой и солнечной погоде работать было очень комфортно.

«С каждым годом это мероприятие (субботник — ред.) в Подмосковье становится все более и более популярным. Хочу начать со слов благодарности всем тем семьям, участникам, которые отложили свои дела и вышли на прилегающие территории. Очень приятно, что это традиционное мероприятие становится по-настоящему семейным, местом, где люди общаются, делают добрые общественные дела, заботятся о своем городе и своем дворе», — заключил Воробьев.