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Вешняковские пенсионеры освоят новые профессии
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Вешняковские пенсионеры освоят новые профессии 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Жители Вешняков старшего возраста получили прекрасную возможность пройти бесплатное обучение в «Серебряном университете».
Занятия будут проходить в рамках проекта «Активное долголетие», которое помогает пожилым людям приобрести новые знания, полезные не только в быту, но и для самореализации.
«Серебряный университет» состоит из пяти факультетов: психологический, «Массовые коммуникации и информатика», гуманитарный, «Здоровье и безопасность» и обучающий профессиям. Вешняковские пенсионеры смогут узнать о правилах этикета, заняться декоративно-прикладным творчеством, изучить психологию, освоить финансовую грамотность, научиться вести здоровый образ жизни. А тем, кто решит освоить новую профессию, предлагается научиться делать куклы, стать кассиром, няней или специалистом по озеленению.
Чтобы записаться на занятия, нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» по телефону: 8 (499) 786-46-81 или лично прийти по адресу: ул. Реутовская, д. 6А.
Будущие студенты должны быть пенсионного возраста и являться получателями социальных услуг ТЦСО «Вешняки».
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