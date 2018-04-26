Дом без номера, улица без названия. Что мешает Ростову стать образцовым 

Уличите меня в преувеличении
«У каждого города могут быть недостатки. И замечательно, когда он осознаёт это, и пытается устранить, — обратился с письмом в редакцию читатель Б. А. Трубников. — Не знаю о других, но один вижу ясно даже невооружённым взглядом.
Давно наблюдаю, когда иду по улицам любимого города: примерно у 50-и процентов улиц отсутствуют указатели, особенно на угловых домах.
Ещё меньше в процентном отношении табличек с номерами домов. За примерами далеко ходить не надо, достаточно просто прогуляться по центру Ростова.
Хочу спросить: нельзя ли исправить этот пробел и решить проблему, тем более что расходы на изготовление табличек не так велики?»
Где эта улица, где этот дом?
Отсутствие таких табличек доставляет большие неудобства жителям и гостям южной столицы. Успеем ли подготовиться к ЧМ-2018?
Административное решение по этому вопросу могло бы достаточно быстро закрыть тему, и тем самым сделать ещё один шаг к достижению статуса образцового города — столицы Юга России.
Редакция «АиФ на Дону» согласна с читателем. С нумерацией зданий в донской столице действительно есть проблемы. К примеру, даже в самом центре Ростова, в квадрате улиц Ворошиловский — Братский и Б. Садовая — Московская номерные таблички не на всех зданиях.
Часто номера домов есть лишь там, где расположены офисы. Бизнесмены, заинтересованные в том, чтобы их магазин или контору быстро нашли, за свой счёт изготавливают таблички.
В какую сторону идти?
Местные жители рассказывают, что им ежедневно приходится отвечать на вопросы: «В какую сторону увеличиваются или уменьшаются номера домов?»
Ведь иногда, чтобы узнать номер здания или название улицы, нужно пройти вдоль четыре-пять строений, прежде чем увидишь табличку с цифрой. Почему бы не указывать на перекрёстках не только названия улиц, но и стрелками направление нумерации?
Не лучше обстоит дело и в подземных переходах. В глазах рябит от ярких рекламных растяжек, а вот указатели направления движения мы нашли не сразу. Это маленькие таблички, расположенные почему-то не перед глазами, а сбоку, на стене перехода.
Вот и вынуждены гости Ростова и местные жители тратить нервы и время на поиски нужного дома, улицы или маршрута.
Редакция «АиФ на Дону» отправила запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, и обязательно опубликует ответ мэрии.