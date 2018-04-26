В России начал вещание молодежный канал «Го»

С четверга, 26 апреля, в России начал вещание новый телеканал «Го», рассчитанный на аудиторию в возрасте от 10 до 25 лет, его контент первоначально будут создавать видеоблогеры.

Как отмечает портал «Теле-Спутник», некоторые СМИ сообщили, что новый канал запускает ВГТРК , но генеральный продюсер и один из соучредителей «Го» Илья Бачурин опроверг эту информацию, отметив, что сам канал и инвестиции в него полностью частные. Телеканал лишь арендует технические и аппаратные мощности в МИА «Россия Сегодня» и сотрудничает с компанией «Цифровое телевидение» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома») в области распространения сигнала.

Как отметил Бачурин, контент для канала производят видеоблогеры, а также «Го» транслирует видеоблоги, уже опубликованные на YouTube.

«Эксклюзивность для нас вообще не приоритетна. Мы можем показывать контент, который параллельно выходит на канале блогера. И мы ни в коем случае не требуем от блогеров, чтобы они передавали права на контент. Нам важно, чтобы для зрителя был собран лучший набор контента», — отметил Бачурин.

Такой подход генпродюсер объясняет тем, что блогерский контент пользуется огромным спросом, но остается актуальным вопрос его доставки на другие платформы.

«Не для всех YouTube — родная среда. Есть те, кто смотрит телек. По большому счету, пришло время забыть про платформы, где контент распространяется, и давать человеку тот контент, который он хочет, там, где он его найдет быстрее всего, где ему приятнее и удобнее его смотреть. Вот эту функцию, с точки зрения дистрибуции контента, мы и выполняем», — отметил Илья Бачурин.

Также он не исключают, что авторы канала будут делать циклы программ, если появятся темы, которые стоит закрыть не одним выпуском, а «линейкой».

«Если в YouTube достаточно одного выпуска, а в телевизионном эфире, например, было бы неплохо сделать несколько, то мы будем это обсуждать и искать оптимальное решение», — рассказал Бачурин.

Программная телеканала «Го» сетка будет состоять из тревел-шоу, пранков, автообзоров, игровых стримов, спортивных челленджей и другого блогерского контента. Лицами канала станут известные и начинающие видеоблогеры, которые получат собственные программы. Игорь Войтенко будет давать советы по фитнесу, Бродяга Фишай расскажет, как путешествовать по миру без денег и телефона, Алекс Супер покажет заброшенные места на планете, Гусейн Гасанов займется пранками в проекте «Подстава».