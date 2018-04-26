Новости о коррупции за 26 апреля 

Антикоррупционная политика
После вступления в должность Владимира Путина произойдут кадровые перестановки в судебной системе России. Изменения коснутся Верховного суда, на замену председателю Вячеславу Лебедеву рассматривается председатель Московского городского суда Ольга Егорова. Эксперты рассуждают, повлияет ли эта отставка на дальнейшее функционирование судебной системы и ждет ли ее давно назревшее реформирование.
Объем нарушений при госзакупках возрос вдвое, выяснила Счетная палата
Объем нарушений при госзакупках в прошлом году составил 104,6 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем было годом ранее (48,8 млрд рублей), говорится в отчете Счетной палаты.
Армию российских чиновников могут сократить на треть
Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин обсудили грядущее обновление правительства и реформу системы госуправления. Кудрин обещает чиновникам «административную гильотину» — сокращение штата почти на треть и снижение расходов на их содержание вполовину.
Борьба с коррупцией
Двое единороссов из якутского парламента попались на взятке
Якутские следователи провели обыски в Ил Тумэне — республиканском парламенте. Визит правоохранителей связан с уголовным делом о взятке, фигурантами которого стали двое из депутатов Ил Тумэна.
Калининградские депутаты посадили на зарплаты родственниц, друзей и любовниц
В Калининграде сразу нескольких депутатов областной думы уличили в конфликте интересов — на должности депутатских помощников они взяли своих родственниц, друзей, бизнес-партнеров и возлюбленных. Все бы ничего, но на содержание помощников тратятся бюджетные деньги.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве обвинило генподрядчика реконструкции СИЗО-7 ФГУП «Управление строительства по ЦФО ФСИН» в неисполнении обязательств.