Новости о коррупции за 26 апреля

Антикоррупционная политика

Бессменный глава Верховного суда Лебедев отправится в отставку после инаугурации Путина

После вступления в должность Владимира Путина произойдут кадровые перестановки в судебной системе России . Изменения коснутся Верховного суда, на замену председателю Вячеславу Лебедеву рассматривается председатель Московского городского суда Ольга Егорова . Эксперты рассуждают, повлияет ли эта отставка на дальнейшее функционирование судебной системы и ждет ли ее давно назревшее реформирование.

Объем нарушений при госзакупках возрос вдвое, выяснила Счетная палата

Объем нарушений при госзакупках в прошлом году составил 104,6 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем было годом ранее (48,8 млрд рублей), говорится в отчете Счетной палаты.

Армию российских чиновников могут сократить на треть

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин обсудили грядущее обновление правительства и реформу системы госуправления. Кудрин обещает чиновникам «административную гильотину» — сокращение штата почти на треть и снижение расходов на их содержание вполовину.

Борьба с коррупцией

Двое единороссов из якутского парламента попались на взятке

Якутские следователи провели обыски в Ил Тумэне — республиканском парламенте. Визит правоохранителей связан с уголовным делом о взятке, фигурантами которого стали двое из депутатов Ил Тумэна.

Калининградские депутаты посадили на зарплаты родственниц, друзей и любовниц

Калининграде сразу нескольких депутатов областной думы уличили в конфликте интересов — на должности депутатских помощников они взяли своих родственниц, друзей, бизнес-партнеров и возлюбленных. Все бы ничего, но на содержание помощников тратятся бюджетные деньги.

УФСИН по Москве отрицает хищение 1 млрд рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве обвинило генподрядчика реконструкции СИЗО-7 ФГУП «Управление строительства по ЦФО ФСИН» в неисполнении обязательств.