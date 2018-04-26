В Новосибирске состоялся первый день Координационного совета по промышленности

Сегодня, 26 апреля, в рамках деловой программы Координационного совета по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности представители региональных органов власти, курирующих сферу промышленности, посетили предприятия города Новосибирска . Участники мероприятия ознакомились с производственным процессом и проектами предприятий, пообщаться с директорами заводов и управляющих компаний индустриальных парков, а также технопарков.

В программу посещения вошел индустриальный парк «Новосиб» типа «brounfield», созданный за счет частных инвестиций на базе старых промышленных площадок. Индустриальный парк, расположенный на территории в 49 га, объединяет 26 объектов коммерческой недвижимости офисного, производственного и складского назначения. «Новосиб» специализируется на обрабатывающем производстве и металлообработке, в том числе на производстве готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также оружия и боеприпасов.

Также участники мероприятия ознакомились с Промышленно-логистическим парком Новосибирской области типа «greenfield», расположенным на территории в 1172 га. Крупнейший в Новосибирской области индустриальный парк, реализующий инвестиционные проекты 16 резидентов, имеет полный комплекс инженерной, дорожно-транспортной и общественно-деловой инфраструктуры. На конец 2017 года резиденты ПЛП освоили более 10,5 млрд руб., создали свыше 1000 рабочий мест и внесли в региональный бюджет порядка 200 млн руб. налоговых отчислений.

Завершающим первый день деловой программы стало посещение АО «Инновационный медико-технологический центр „Медицинский технопарк“, где участники мероприятия смогли ознакомиться с уникальными медицинскими разработками резидентов технопарка. Свои проекты представили: АО „Нэвз-Керамикс“, ООО „Эндосервис“, ООО „Альфа-Медика“, АО „Вектор-БиАльгам“.