В Самарской области продолжают внедрять электронные больничные

Он подтверждает временное освобождение гражданина от работы в период нетрудоспособности и является основанием для назначения и выплаты пособия.

И.о. управляющего Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева рассказала, что в Самарской области зарегистрировано порядка 1,3 млн застрахованных граждан, которым в течение 2017 г. 263 медицинские организации выдали более 960 тыс. листков нетрудоспособности. На выплату пособий затрачено 6,23 млрд рублей. При этом из общего количества выдаваемых пособий порядка 35 тыс. бланков было испорчено.

"Цель реализации электронного листка нетрудоспособности — это объединить информацию в единую базу, уйти от громоздкой системы хранения бланков, обеспечить прозрачность выплаты пособий, — пояснила Елена Кривошеева. — Мы понимаем, что перейти на электронный листок нетрудоспособности в один момент невозможно. Поэтому сейчас продолжает действовать оба варианта — как в электронном виде, так и в бумажном виде".

Также, по словам Елены Кривошеевой, внедрение электронного листка позволяет существенно сократить излишний бумажный документооборот, расходы на изготовление и доставку бланков. Также должны сократиться случаи страхового мошенничества и появления фиктивных больничных. Кроме того, электронный больничный нельзя потерять или испортить, а автоматизация процесса позволит минимизировать возможности ошибок при заполнении листков.

Пока Самарская область не входит в число лидеров по внедрению электронных больничных. Однако число выданных электронных листков значительно возросло: так, если за первое полугодие 2017 г. было выдано всего порядка тысячи листов, то за 4 месяца 2018 г. выдали уже порядка 5,2 тыс. листов.