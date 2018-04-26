Тихий отдых с видом на закат

Пожилые люди стремятся к покою. Но тишина и свежий воздух должны в идеале сочетаться еще и с хорошей социальной инфраструктурой — магазинами и поликлиниками.

Уже много лет в среде столичных пенсионеров существует тренд — переезд в Подмосковье или ближайшие к Москве регионы.

— Люди продают жилье в столице и покупают благоустроенные дома в дачных поселках либо — что случается чаще — квартиры в тихих городах с развитой инфраструктурой, — рассказывает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев

Самые отчаянные, по словам эксперта, стараются перебраться в Крым или Краснодарский край , чтобы жить у моря. Но большинство всетаки старается не уезжать далеко от Москвы — чтобы дети и внуки были поближе. Их «домик у моря» — гденибудь на берегу Пироговского или Истринского водохранилища.

— Проблема в том, что социальная инфраструктура в таких вот «тихих местах» практически всегда сильно хромает, — рассказывает кандидат медицинских наук, преподаватель Российского медицинского университета им. Пирогова Сергей Золотарев . — В дачный поселок даже скорая может час ехать. А уж до ближайшей поликлиники и вовсе долго добираться.

Между тем оперативность оказания медицинской помощи для пожилых людей критически важна. Поэтому я как врач рекомендую: выбирая жилье вне Москвы, обращайте внимание в том числе и на доступность медицинской помощи. В идеале лучше купить квартиру или дом рядом с поликлиникой, больницей или, скажем, профилакторием, где всегда есть медицинский персонал, и вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь.

Появление в Московской области и ближайших регионах специальных кластеров для пожилых людей, как считают эксперты, уже не за горами.

— Сама жизнь подсказывает, что подобные проекты нужны и будут востребованы всегда, — уверен директор риелторского агентства IST Андрей Журавлев

Андрей Витальевич напомнил историю с подмосковным Новогорском, где несколько лет назад появился специализированный спортивный кластер. — Там выстроили масштабные сооружения для разных видов спорта, а рядом появилось жилье для тех, кто хочет здесь заниматься, — пояснил Журавлев. — Жилье также покупали родители, уставшие возить детей через всю Москву в спортивные секции. По такому же принципу, я думаю, будут строиться кластеры для пожилых людей, научных работников, студентов и т. д.

Тем более что в СССР похожий принцип застройки уже был реализован. На юго-западе Москвы, например, до сих пор есть дома, где основная часть жителей — университетские преподаватели. А в Новой Москве планируется строить кампусы для студентов и преподавателей нескольких ведущих российских вузов.

Что касается кластеров для пожилых людей, то, как пояснил Сергей Золотарев, их желательно располагать в экологически чистых районах, где есть возможность гулять на свежем воздухе, зимой кататься на лыжах, а летом собирать ягоды и грибы. В общем, полноценно общаться с природой. Такое общение снижает уровень стресса и заряжает человека энергией.

— Пожилым людям особенно важно иметь возможность двигаться. Причем двигаться без риска, скажем, попасть под машину, как в большом городе, — пояснил Золотарев. — Обязательна и природная составляющая: прогулки по лесу, купание, принятие воздушных ванн дают доказанный оздоравливающий эффект. Ну и, конечно, крайне важно наличие своевременной и, главное, квалифицированной медицинской помощи.

Безопасный дом ■ На полу не должно быть проводов и коробок. С возрастом зрение и координация ослабевают, легко споткнуться.

■ Тумбочка — рядом с кроватью. На ней держите лекарства и воду, чтобы не было необходимости вставать за нужной таблеткой ночью.

■ Установите душевую кабину. Ведь перебираясь через борт ванной, пожилой человек может легко упасть.

■ Диваны и кресла должны быть высокими и не очень мягкими. С низкого мягкого кресла бывает тяжело встать.

■ Ковры должны плотно прилегать к полу, иначе высок риск зацепиться за их края.

■ Светильник — всегда у изголовья кровати, чтобы не ходить в темноте.