«Парламент за 60 секунд». 26 апреля 

Фракция ЛДПР не поддержит законопроект о возврате помещений для курения в «чистые зоны» аэропортов, заявил председатель партии Владимир Жириновский. Депутат отметил, что государство всегда должно исходить из необходимости защищать здоровье граждан, в том числе, от пассивного курения.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о контрсанкциях в отношении США без дополнительных замечаний и предложений, отмечается в заключении Комитета палаты регионов за подписью его председателя Виктора Бондарева.
Демонстрация фрагментов «умных» ракет США — доказательство победы России в споре об отражённой сирийской ПВО атаке 14 апреля, отметил член Совета Федерации Алексей Пушков. Заявления Пентагона, что «все ракеты поразили цели», оказались фейком, как и «химатака» в сирийском городе Дума.
США нарушили международное право в отношении дипломатической собственности России в Сиэтле, проникнув в резиденцию генконсула, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк. Он напомнил, что подобные действия в цивилизованной стране являются уголовным преступлением.
Размер госпошлины за свидетельство о госрегистрации автомобилей составит 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе будет равняться 3 тысячам рублей. Кроме того, госпошлина за выдачу загранпаспорта повышается с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Законопроект внесён в Госдуму.