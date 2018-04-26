«Парламент за 60 секунд». 26 апреля

Фракция ЛДПР не поддержит законопроект о возврате помещений для курения в «чистые зоны» аэропортов, заявил председатель партии Владимир Жириновский . Депутат отметил, что государство всегда должно исходить из необходимости защищать здоровье граждан, в том числе, от пассивного курения.

США нарушили международное право в отношении дипломатической собственности России в Сиэтле, проникнув в резиденцию генконсула, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк . Он напомнил, что подобные действия в цивилизованной стране являются уголовным преступлением.

Размер госпошлины за свидетельство о госрегистрации автомобилей составит 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе будет равняться 3 тысячам рублей. Кроме того, госпошлина за выдачу загранпаспорта повышается с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Законопроект внесён в Госдуму.