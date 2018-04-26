Тюменцев призывают на один день пересесть с машин и автобусов на велосипеды

Тюменцев призывают на один день отказаться от автомобилей и добраться на работу на велосипеде. Такая необычная акция состоится в областном центре 18 мая.

— Это не только экономично, экологично и, самое главное, полезно для здоровья, но иудобно — в городе уже обустроено 41 километр велодорожек. Присоединяйтесь к акции и вы!, — сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Кстати, про организацию специальных велотрасс в ведомстве не соврали и более того, в ближайшем времени их количество в городе должно заметно увеличиться.

Что касается самого мероприятия, то в прошлом году точно такой же флешмоб проходил по всей России весной 19 мая и осенью 22 сентября. Тогда свой выбор в пользу двухколесного транспорта сделали несколько сотен тюменцев.

Несколькими днями ранее в городе также состоится еще один праздник — фестиваль «Велогон». Поучаствовав в этом мероприятии, есть вероятность не только здорово провести время, но и выиграть призы. Подробнее об этом — в нашем предыдущем материале.