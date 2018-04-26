Правительство Сербии запретило въезд главе Минобороны Хорватии

БЕЛГРАД, 26 апр — РИА Новости . Кабинет министров Сербии принял в четверг решение о запрете на въезд в страну министру обороны Хорватии в ответ на аналогичный шаг Загреба в отношении сербского главы Минобороны

Причиной для очередного обострения отношений между властями Сербии и Хорватии стал спор на фоне годовщины попытки прорыва заключенных концлагеря Второй мировой войны Ясеновац в восточной части Хорватии.

В этом году, как и в предыдущие несколько лет еврейские, антифашистские и сербские организации провели в конце апреля памятные мероприятия отдельно от официальной церемонии властей Хорватии.

Правящую партию Хорватское демократическое содружество (ХДС) местные антифашисты и соседи по региону упрекают в релативизации преступлений усташей (хорватских нацистов— ред.) и потакании национализму.

Заявление главы Минобороны Сербии Александра Вулина, о том, что «только верховный главнокомандующий президент Александр Вучич может пустить или не пустить меня в Ясеновац» послужило поводом для запрета 21 апреля на его въезд в Хорватию. После этого стороны обменялись рядом острых заявлений.

"Правительство республики Сербии на сегодняшнем заседании приняло решение о мерах реципроцитета в отношении Хорватии, согласно которым вице-премьер и министр обороны республики Хорватия Дамир Крстичевич является нежеланным гостем в Сербии", — сообщил кабмин.

"Правительство республики Сербия считает, что подобные шаги Хорватии противоречат духу добрососедского сотрудничества и соблюдению основных европейских ценностей, к которым относится и свобода перемещения людей", — указано в сообщении.

Нынешний виток полемики и взаимных упреков Загреба и Белграда является уже не первым в текущем году. Обмен протестными нотами и острыми заявлениями между хорватским и сербским руководством стал периодическим в последние три-четыре года.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими нацистами-усташами в августе 1941 года для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо.

Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.