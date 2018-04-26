Подмосковье является лидером по количеству проектов благоустройства в городах — губернатор

Подмосковье является лидером по количеству проектов в сфере благоустройства, которые реализуются в городах, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». За благоустройство территорий голосуют жители в социальных сетях и через портал «Добродел»

У нас большое количество объектов заявлено. И каждый год мы прибавляем в части комфорта парков и скверов. Эта работа будет продолжена и в этом сезоне, в 2018 году, чтобы сделать парки, некогда заброшенные, как в Воскресенске или Балашихе

по-настоящему

яркими, праздничными, наполненными событиями и безопасными, конечно

— Андрей Воробьев.

По его словам, работа по благоустройству в регионе проводится подробно и комплексно. «За эти годы мы купили несколько тысяч единиц техники, дорожной техники, уборочной техники, которая позволяет нам не просто навести порядок в апреле, но поддерживать его в течение всего сезона и летнего, и зимнего», — добавил губернатор.