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Подмосковье является лидером по количеству проектов благоустройства в городах — губернатор
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Подмосковье является лидером по количеству проектов благоустройства в городах — губернатор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковье является лидером по количеству проектов в сфере благоустройства, которые реализуются в городах, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». За благоустройство территорий голосуют жители в социальных сетях и через портал «Добродел»
У нас большое количество объектов заявлено. И каждый год мы прибавляем в части комфорта парков и скверов. Эта работа будет продолжена и в этом сезоне, в 2018 году, чтобы сделать парки, некогда заброшенные, как в Воскресенске или Балашихе,
по-настоящему
яркими, праздничными, наполненными событиями и безопасными, конечно
— Андрей Воробьев.
По его словам, работа по благоустройству в регионе проводится подробно и комплексно. «За эти годы мы купили несколько тысяч единиц техники, дорожной техники, уборочной техники, которая позволяет нам не просто навести порядок в апреле, но поддерживать его в течение всего сезона и летнего, и зимнего», — добавил губернатор.
Проект «Летний кинотеатр» стартует в подмосковных парках. Официальное открытие запланировано на 18 мая. Оно пройдет в парке «Фабричный пруд» в Реутове.
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