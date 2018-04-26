Сезон фонтанов открылся в столице

Новый фонтан начал работать на Биржевой площади. Всего же в городе ожили около 600 объектов.

Сердитые тучи гонит прочь весенний ветер. Время от времени выглядывает солнце. Но по-настоящему праздничное настроение создает духовой оркестр столичного управления МЧС . Музыканты под управлением дирижера Игоря Ивановна играют на Биржевой площади «парковый репертуар»: песни о любимой Москве . Прохожие идут на звуки музыки, но останавливаются, замечая необычный фонтан. Напротив торгово-промышленной палаты России , совсем рядом с казначейством, вода стекает по огромной круглой плите, с виду напоминающей монету, которую уронили в воду. Рабочие между собой негласно так и прозвали новый фонтан — «рубль».

— На этом месте когда-то была парковка, неухоженное, неуютное место, — заметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков . — Но в рамках программы «Моя улица» мы привели в порядок Биржевую площадь и прилегающие к ней переулки. И теперь вот площадь украсил уникальный фонтан.

А ему и правда нет аналогов в Москве. В жаркую погоду особые форсунки под высоким давлением будут создавать эффект тумана: над водой можно заметить полупрозрачные облака. Также у фонтана есть 12 струй, каждая из которых управляется отдельным насосом. В безветренную погоду фонтан сможет «танцевать». Максимальная высота выброса водной струи — восемь метров. С наступлением сумерек всю эту красоту подсвечивают разноцветные фонари.

— Также фонтан оснащен современными системами водоочистки и дезинфекции, — добавил гендиректор компании-подрядчика, которая и отвечает за новый облик Биржевой площади, Александр Трофимов . — Все на самом серьезном уровне.

В перспективе, по его словам, необычный фонтан может стать и музыкальным.

Как рассказал Петр Бирюков, в целом за последние 8 лет во дворах, парках, скверах, на центральных улицах и на площадях города появилось 200 новых фонтанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ко Дню Победы столицу украсят 12,5 миллиона тюльпанов