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Птиц лишили крыльев ради забавы
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Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Птиц лишили крыльев ради забавы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Twitter поучаствовали в мини-флешмобе и продемонстрировали, как выглядят птицы без крыльев.
На комичность этого зрелища первым обратил внимание пользователь с ником emery@shadowban. Он «обрезал» пернатым крылья на фотографиях, где птицы запечатлены в полете. «Хехехе, птицы без крыльев, хехехе», — позлорадствовал мастер фотошопа, лишивший крыльев чайку и белоголового орлана.
Изображения показались забавными тысячам микроблоегеров. Фото получило больше 200 тысяч лайкнули ‏и 80 тысяч ретвитов.
В ответ автора забросали уже известными мемами. В частности, вспомнили «мощного птаха» и предложили тоже присовокупить бескрылым птицам мускулистые руки.
Не оставили без внимания мем с двулапым белым котом.
Пользователи отметили, что бескрылая птица выглядит милее, если ей подрисовать крылья бабочки.
В 2016 году широкое распространение получил мем «мощный птах». Птица, ставшая объектом фотошоп-битвы, занимала хищную позу, благодаря чему пользователи сети «примерили» на нее десятки грозных образов.
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