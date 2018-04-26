В «СР» разработали пакет законопроектов об усилении соцзащиты и дополнительной поддержке чернобыльцев

«Справедливая Россия» подготовила к внесению в Госдуму пакет законопроектов об усилении социальной защиты и дополнительной поддержке участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Мы в неоплатном долгу перед этими людьми. Это в человеческом, нравственном плане. Что касается государства, оно свой долг выполнить обязано в полной мере. Однако эта задача — обеспечить достойный уровень социальной защиты ветеранов Чернобыля и других техногенных катастроф — не решена», — цитирует пресс-служба лидера партии Сергея Миронова

По его словам, из-за несовершенства законодательства десятки тысяч граждан вынуждены были пройти через судебные разбирательства, «чтобы получить то, что им положено по закону». Тем временем в России проживает почти 150 тыс. ликвидаторов чернобыльской аварии.

Одним из законопроектов предлагается предоставлять ликвидаторам компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг вне зависимсти от того, где живут представители этой категории граждан.

Другим документом предусматривается установление ежемесячной денежной компенсации для детей, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы. Также авторы инициативы предлагают установить 26 апреля Днем памяти жертв, а 30 ноября — Днем участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г.