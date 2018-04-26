Следком озвучил предварительную версию гибели женщины на Кукковке 

Органы проводят проверку по факту гибели пожилой петрозаводчанки.
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 79-летней жительницы Петрозаводска.
Напомним, трагедия произошла сегодня в 12:25 на улице Торнева. Около подъезда 16-этажки было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями. По предварительным данным следствия, женщина, оставшись дома одна, самостоятельно открыла окно на кухне и выпала из окна.
В настоящее время следователем следственного отдела по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти погибшей,
— рассказали в СК.
После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru