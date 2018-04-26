Что мешает России поставить Башару Асаду системы С-300

С 2012 года Россия работает над пересмотром своих отношений с Западом. Условные соглашения, заключенные с НАТО после распада Советского Союза, беспокоили администрацию президента Путина с момента его вступления в должность.

Эта озабоченность возросла после того, как Россия почувствовала свою силу и начала конкурировать с крупными капиталистическими державами. Фактически, постсоветская Россия не подписывала никаких соглашений с НАТО и продолжала обвинять альянс в нарушении договоренностей и обещаний, данных Горбачеву и Ельцину. В частности, это обещания не расширяться на Восток и не вмешиваться в дела России. Однако большая политика, борьба за энергетические рынки и маршруты транспортировки энергоресурсов, рынки вооружений, а также рынки сбыта, не могут строиться на обещаниях.

На самом деле Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток — это всего лишь предлог, за которым скрываются другие факторы и интересы в военной, экономической, энергетической и транспортной областях, а также соображения касательно расширения зон влияния.

Россия поняла, что «продала» Иран , когда согласилась поставлять ему системы С-300, а затем продолжала торговаться и откладывать поставку, поскольку чувствовала, что Запад недоволен этой сделкой, способной нарушить баланс сил между Ираном и Израилем с одной стороны и между Ираном и странами Персидского залива с другой.

Тегеран подал иск против Москвы в международные суды, и когда отношения России с Соединенными Штатами и их союзниками обострились по многим причинам, она принялась объяснять иранской стороне причины проволочек, чтобы вернуть доверие своего союзника, и поставила ему системы С-300, однако с иными спецификациями, чем предполагалось изначально. Тегеран принял все это на фоне плохих отношений с Западом и потребности в сотрудничестве с Москвой, которая успешно приручила своего иранского союзника, предоставив ему множество услуг.

Теперь Россия намекает на возможность поставки систем С-300 Башару Асаду , чтобы он мог противостоять ударам западных стран. Москва открыто признавала, что не поставила эти системы Асаду раньше, исходя из особых соображений, в первую очередь по той причине, что Запад будет против такой сделки. Однако тройной удар по объектам, подконтрольным сирийскому режиму, со стороны Соединенных Штатов, Великобритании Франции поставил Россию в крайне затруднительное положение перед союзниками, поскольку агрессия не нанесла ущерба российским войскам в Сирии и она не могла ответить на этот удар или защитить союзников.

Именно таким было условие для начала Россией противостояния западным ударам по Сирии. Запад в свою очередь через свои военные каналы предупредил Москву об ударе и попросил в соответствии с соглашениями вывести свои силы из зоны удара. Фактически, системы С-300 находятся в Сирии, но Россия не может использовать их против стран коалиции.

Россия по-прежнему изучает возможные последствия предоставления Асаду этих систем, поскольку этот шаг «откроет для нее двери ада» со всех сторон. Таким образом, Москва продолжает говорить о такой возможности лишь в качестве угрозы, после того как Запад при помощи удара по Сирии посягнул на роль Москвы в политическом урегулировании и выбил почву у нее из-под ног, послав тем самым сообщение, что решающий голос в процессе политического урегулирования сирийского кризиса не принадлежит России и что западные страны способны обесценить многие успехи, которых, по мнению Москвы, она добилась в регионе.

Никто не знает, как далеко Россия может пойти в противостоянии Западу, но зато Москва прекрасно понимает, что Вашингтон продолжит отвечать зеркальными мерами по вопросу поставок оружия различным государствам, режимам и правительствам. Как только Россия решит поставить системы С-300 Башару Асаду, определенные виды вооружений будут предоставлены украинскому и грузинскому правительствам. В некоторых докладах не исключается возможность того, что Азербайджан и некоторые страны Центральной Азии также получат американское и европейское оружие. В результате Россия будет вынуждена вступить в очередные, более ожесточенные конфликты на фоне постепенного введения новых санкций со стороны Запада. Никто не знает, какой будет реакция Израиля и как изменятся отношения между Москвой и Тель-Авивом. В этом случае Россия не может игнорировать возможные международные экономические последствия, а именно ответную реакцию крупных международных корпораций и учреждений, связанных с Израилем и израильским лобби.

Поскольку доклады и анализы, посвященные тройному удару по режиму Асада, не коснулись роли Турции Саудовской Аравии , нужно отметить, что одно из важных сообщений, которые были адресованы этим двум странам, заключается в том, что системы С-300 и С-400 не могут противостоять некоторым американским вооружениям, будь то крылатые ракеты или истребители «Призраки» F-35. Следует также упомянуть о предупреждениях США в адрес других стран относительно покупки российского оружия. Так, Вашингтон заявил, что они окажутся в списке стран, которые наносят ущерб интересам Соединенных Штатов и отказываются сотрудничать с ними в процессе введения санкций в отношении российских военных компаний и учреждений.

В настоящее время российская сторона изучает все возможности, и, похоже, Кремль намерен продвигаться вперед по двум основным направлениям. Во-первых, возобновление переговоров в Астане Сочи , ставящих под сомнение эффективность женевского процесса, а во-вторых, содействие режиму Асада в том, чтобы он смог установить контроль над как можно большей территорией, поскольку это даст Москве преимущество на переговорах. Россия кажется настолько уверенной в себе, что это вызывает вопросы у ее союзников — Турции и Ирана. Очевидно, что Запад подталкивает Москву к этому конкретному пути, ожидая новых изменений, которые могут привести к непредвиденным последствиям для российской стороны. В любом случае Запад полагается на несколько различных сценариев, которые могут быть реализованы в отношении сирийского режима и лично Башара Асада. Это вызывает серьезную озабоченность у России и Ирана.

Другое, на чем акцентирует свое внимание Запад, — это неэффективность путей урегулирования сирийского кризиса, которые предполагают сохранение режима Башара Асада, поскольку любой политический переход или формула не могут быть реализованы при режиме, который не приемлет изменения и не учитывает сдвиги на региональном и международном уровнях. Этот сценарий пытаются реализовать на многих направлениях: политическом, дипломатическом, экономическом и военном. Тем временем Россия продолжает свою информационную и политическую кампанию, поскольку прекрасно понимает, что Соединенные Штаты и их союзники не покинут Сирию до тех пор, пока там находятся российские вооруженные силы. При этом сложно представить, как Россия покидает Сирию, по крайней мере, на нынешнем этапе, или отказывается от режима Башара Асада, который для Москвы — «курица, несущая золотые яйца».