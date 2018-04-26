Дагестанский госуниверситет планирует изучать каспийского тюленя вместе с вузом Британии

МАХАЧКАЛА , 26 апреля. / ТАСС /. Дагестанский госуниверситет (ДГУ) и один из крупнейших вузов Великобритании — Университет Лидса — подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют совместно изучать каспийского тюленя. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ДГУ.

"Факультеты биологии и окружающей среды Лидского университета 20 апреля этого года подписали меморандум о взаимопонимании с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета с целью проведения совместных научных и исследовательских работ по изучению каспийского тюленя и содействию его сохранения", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, соглашение об академическом, образовательном, научном сотрудничестве Дагестанский госуниверситет с Лидским университетом подписали 20 февраля этого года. «В рамках этого соглашения предполагается совместная работа и проведение научных исследований, семинаров, конференций, взаимный обмен студентами, преподавателями», — добавили в пресс-службе ДГУ.

Ранее врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщил, что в 2018 году в республике появится международный центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, где будут исследовать популяцию единственного млекопитающего Каспийского моря и проводить реабилитацию животных, которые не могут выживать в естественной среде.

По словам Карачаева, из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспийского моря многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены.

Создана комиссия по спасению каспийского тюленя, ведется работа по включения его в Красную книгу. Ранее в Каспийском море обитало около 1 млн особей. По результатам исследований российских ученых, сейчас осталось около 75 тыс. особей, сообщил глава минприроды Дагестана.