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В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст
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В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст 

Мир24 47 минут назад
Пенсионный возраст в Узбекистане будет поэтапно увеличен. Данная мера предусмотрена проектом концепции пенсионной реформы в стране, опубликованной на сайте министерства финансов республики, передает телеканал «МИР 24».
Согласно документу, работающие пенсионеры будут получать пенсию в полном размере, увеличатся выплаты одиноким пенсионерам, будут введены пособия инвалидом III группы.
Кроме того, документ предусматривает увеличение размера пенсий за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет на 2%.
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