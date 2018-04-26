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Спорт и домоводство: что приготовила Мосприрода к «Московскому долголетию»
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Спорт и домоводство: что приготовила Мосприрода к «Московскому долголетию» 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Укрепить здоровье, получить новые знания, записаться на интересные занятия — все это можно сделать на фестивале «Московское долголетие», который проходит на ВДНХ. Для гостей приготовили больше 900 семинаров, лекций и мастер-классов.
В павильоне № 69 работают стенды «Физическая активность» и «Сад и дом». Первый посвятили скандинавской ходьбе, сотрудники Мосприроды проводят здесь лекции об истории и пользе этого вида спорта, а также викторины. У стенда «Сад и дом» идут мастер-классы Мосприроды по домоводству, уходу за растениями, лекции по энергосбережению и садоводству.
Мосприрода предлагает горожанам старшего поколения занятия в восьми округах. В списке скандинавская ходьба, шашки и шахматы, декоративно-прикладное творчество, а также лекции и рисование.
Проект «Московское долголетие» привлекает все больше горожан. Около 100 тысяч москвичей записались в кружки, а 75 тысяч уже занимаются в них. На выбор — общая физическая подготовка, танцы, кулинария, пение, информационные технологии, английский язык, курс «Здорово жить» и другие бесплатные уроки. Стать участником проекта может любой столичный пенсионер.
Узнать о проекте «Московское долголетие» и записаться на бесплатные занятия
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