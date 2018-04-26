Студенты очистят от мусора фонтан на Октябрьской площади в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, очистка состоится 27 апреля в 9.00 в рамках месячника по благоустройству.

Ей займутся 30 второкурсников Нижегородского института управления.

Ранее с инициативой проведения субботника студенты обратились в администрацию Нижегородского района.

В управлении благоустройства и дорожного хозяйства студентам предложили участок на Октябрьской площади, где расположен давно нефункционирующий фонтан. Администрация обеспечит участников субботника инвентарем, мешками, перчатками и инструментами, а также организует вывоз собранного мусора.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе проверили ход благоустройства и ремонта дорог.