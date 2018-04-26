Ещё
Студенты очистят от мусора фонтан на Октябрьской площади в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Студенты очистят от мусора фонтан на Октябрьской площади в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, очистка состоится 27 апреля в 9.00 в рамках месячника по благоустройству.
Ей займутся 30 второкурсников Нижегородского института управления.
Ранее с инициативой проведения субботника студенты обратились в администрацию Нижегородского района.
В управлении благоустройства и дорожного хозяйства студентам предложили участок на Октябрьской площади, где расположен давно нефункционирующий фонтан. Администрация обеспечит участников субботника инвентарем, мешками, перчатками и инструментами, а также организует вывоз собранного мусора.
Ранее сообщалось, что в Приокском районе проверили ход благоустройства и ремонта дорог.
Newsroom24: последние новости
Нижний Новгород стал пилотным миллионником проекта «Умный город» Гордума Нижнего Новгорода прекратила полномочия депутата Олега Сорокина Никита и Олег Сорокины выведены из комитета по градостроительной деятельности ЗСНО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях769
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Россия успокоила «запуганных» морпехов США93
Пентагон решил пойти навстречу России31
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение