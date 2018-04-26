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МНПЗ перешел на энергосберегающие технологии
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МНПЗ перешел на энергосберегающие технологии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Как сообщили в пресс-службе завода, экономический эффект от внедрения таких мер составил 88 млн руб. в 2017 г. «Программа энергосбережения позволила МНПЗ в 2017 г. сократить потребление топлива, электрической и тепловой энергии. Результаты превысили плановые показатели на 20%. Рациональное использование ресурсов обеспечивает рост эффективности МНПЗ и дополнительно уменьшает его воздействие на окружающую среду», — отметили в пресс-службе. Как уточняется, в 2017 г. на заводе прошла модернизация основных установок, были внедрены автоматизированные системы управления технологическими процессами и обновлена система освещения. В течение года на всех установках МНПЗ было подключено свыше 1,5 тыс. энергосберегающих светильников.
«Для сравнения такого количества ламп хватит для освещения 75 км улиц», — добавили в пресс-службе.
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