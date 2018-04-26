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Облдеп заявил о необходимости встреч с жителями отдаленных районов
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Облдеп заявил о необходимости встреч с жителями отдаленных районов 

АиФ 1 час назад
Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев заявил о партия «Единая Россия» инициировала обсуждение значимых вопросов, касающихся реализации послания Президента РФ Владимира Путина на территории Саратовской области с жителями, проживающими в отдалённых районах, сообщает пресс-служба ЕР.
«Работа дискуссионной площадки прошла очень плодотворно, состоялся конструктивный диалог, в котором активное участие приняли жители муниципальных районов области. Предложения и вопросы, прозвучавшие во время работы площадки имеют большое значение для дальнейшего развития нашей области, способствует улучшению качества жизни населения. Работа площадки показала, что для Партии «Единая Россия» важно слышать мнение каждого жителя и способствовать их реализации. В частности, обсуждая выступление, касающееся вопросов развития информатизации здравоохранения, участники площадки отметили важность и необходимость развития данного направления для того, чтобы каждый житель, в том числе и житель отдаленного села, имел возможность получения своевременной качественной медицинской помощи, а медицинские работники — возможность электронного документооборота, что увеличит время для общения с пациентом», — подчеркнул Ковалев.
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