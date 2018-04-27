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МИД Франции внимательно изучает процессы экономической интеграции в Евразии
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МИД Франции внимательно изучает процессы экономической интеграции в Евразии 

Мир24 1 час назад
Современное состояние дел в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и перспективы развития евразийской экономической интеграции обсудили в ходе рабочей встречи помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын и заместитель директора Дирекции по континентальной Европе МИД Франции Гюг Фанту. Встреча состоялась в штаб-квартире ЕЭК 23 апреля по инициативе французской стороны.
Федор Черницын рассказал о базовых принципах функционирования Союза, планах по углублению интеграции и обеспечению строительства общих рынков ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений до 2025 года, а также представил французскому коллеге актуальную информацию о макроэкономических показателях государств Союза.
«В основу практики строительства Евразийского экономического союза мы стремимся закладывать в первую очередь передовой европейский опыт с поправкой на адаптацию к собственным национальным реалиям», — заявил помощник министра ЕЭК. Говоря об отличиях между Евразийским и Европейским союзами, Федор Черницын упомянул принцип консенсуса, на основе которого в ЕАЭС принимаются ключевые решения на всех уровнях управления. При этом он подчеркнул, что схожего у двух Союзов значительно больше, чем отличий.
Стороны обсудили хронику взаимодействия ЕАЭС и ЕС. Федор Черницын подтвердил неизменную открытость Комиссии к диалогу с европейскими партнерами и заинтересованность в скорейшем запуске официальных механизмов полноформатного взаимодействия между двумя наднациональными регулирующими органами.
Гюг Фанту в свою очередь отметил решительный настрой высшего руководства Французской Республики на конструктивное взаимодействие со странами ЕАЭС. Он высказался за интенсификацию рабочих контактов с ЕЭК для обмена актуальной информацией и «сверки часов» по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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