МИД Франции внимательно изучает процессы экономической интеграции в Евразии

Федор Черницын рассказал о базовых принципах функционирования Союза, планах по углублению интеграции и обеспечению строительства общих рынков ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений до 2025 года, а также представил французскому коллеге актуальную информацию о макроэкономических показателях государств Союза.

«В основу практики строительства Евразийского экономического союза мы стремимся закладывать в первую очередь передовой европейский опыт с поправкой на адаптацию к собственным национальным реалиям», — заявил помощник министра ЕЭК. Говоря об отличиях между Евразийским и Европейским союзами, Федор Черницын упомянул принцип консенсуса, на основе которого в ЕАЭС принимаются ключевые решения на всех уровнях управления. При этом он подчеркнул, что схожего у двух Союзов значительно больше, чем отличий.

Стороны обсудили хронику взаимодействия ЕАЭС и ЕС . Федор Черницын подтвердил неизменную открытость Комиссии к диалогу с европейскими партнерами и заинтересованность в скорейшем запуске официальных механизмов полноформатного взаимодействия между двумя наднациональными регулирующими органами.

Гюг Фанту в свою очередь отметил решительный настрой высшего руководства Французской Республики на конструктивное взаимодействие со странами ЕАЭС. Он высказался за интенсификацию рабочих контактов с ЕЭК для обмена актуальной информацией и «сверки часов» по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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