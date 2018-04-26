ЕЭК готова наращивать отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжит развивать сотрудничество со странами и интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна в интересах государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Парагвай в Российской Федерации Рамоном Диасом Перейрой.
В ходе переговоров Татьяна Валовая сообщила, что Комиссия совместно с Андским сообществом и Латиноамериканской экономической системой, куда входит Парагвай, готовит встречу высокого уровня. Центральной темой обсуждения на ней станут форматы и перспективы международного взаимодействия ЕАЭС с Латинской Америкой.
«Евразийская экономическая комиссия — идеальная площадка для наращивания торгово-экономических отношений государств ЕАЭС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна — подчеркнула министр ЕЭК. — Комиссия готова оказывать содействие в налаживании деловых контактов Республики Парагвай с бизнес-сообществом ЕАЭС, а также разъяснять деятельность структурных подразделений ЕЭК по развитию и укреплению двусторонних и многосторонних отношений».
Посол Республики Парагвай в свою очередь выразил высокую заинтересованность в сотрудничестве с Комиссией, обозначив практическую важность создания механизма взаимодействия экспертов посольств стран Латинской Америки и ЕЭК по прикладным аспектам евразийской интеграции и деятельности Евразийского экономического союза.
Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) — экономическое сообщество латиноамериканских стран. Создано в 1975 году и объединяет 26 государств Латинской Америки: Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гватемалу, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор и другие.
Андское сообщество наций — региональное социально-экономическое содружество стран Латинской Америки. Создано в 1969 году. В него входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.
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