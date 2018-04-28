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ЕЭК: Австрия демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС
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ЕЭК: Австрия демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС 

Мир24 1 час назад
Перспективы работы австрийского бизнеса на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и возможности углубления контактов на всех уровнях обсудили член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер на рабочей встрече 23 апреля в штаб-квартире ЕЭК.
«Мы наблюдаем высокую заинтересованность австрийского бизнеса в развитии полноценного торгово-экономического сотрудничества с ЕАЭС», — заявила Татьяна Валовая, отметив большое число мероприятий, организованных бизнес-ассоциациями Австрии, которые направлены на развитие связей с партнерами в Союзе.
Такие мероприятия открывают представителям деловых кругов возможность синхронизировать графики и повестки дня, наметить оптимальные пути реализации задач по углублению торгово-экономического сотрудничества, а также из первых уст получить информацию об условиях выхода на евразийский рынок.
По словам Татьяны Валовой, диалог европейского и евразийского бизнеса подкрепляется совместной аналитической работой. В этой связи она подчеркнула роль научных центров, расположенных в Австрии, в частности Международного института прикладного системного анализа (IIASA), который реализует совместный с Евразийским банком развития проект по анализу перспектив диалога между ЕАЭС и ЕС. «Завершен первый и стартует второй этап работы IIASA и ЕАБР. В ближайшие месяцы в Москве и в Брюсселе пройдут презентации результатов деятельности экспертов», — заявила министр ЕЭК, пригласив посла Австрии принять участие в первой из презентаций, запланированной на 6 июня в Москве.
Татьяна Валовая также напомнила, что в прошлом году после перерыва в несколько лет дискуссия о необходимости диалога России и ЕС, но уже в новом формате «ЕАЭС — ЕС», возобновилась в рамках так называемого Венского процесса. «Организаторы рассчитывают сделать конференции ежегодными, а в промежутках проводить тематические круглые столы», — отметила она.
Глава дипмиссии Австрии со своей стороны подчеркнул важность регулярных контактов с представителями ЕЭК и развития взаимовыгодных отношений со странами евразийской «пятерки». В том числе с учетом мероприятий, проводимых на площадках международных организаций в Вене, в частности ОБСЕ, в рамках обсуждения проблематики экономической связанности в Европе. ​
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
4 Апр 2018 в 3:22 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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