ЕЭК: Австрия демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС

«Мы наблюдаем высокую заинтересованность австрийского бизнеса в развитии полноценного торгово-экономического сотрудничества с ЕАЭС», — заявила Татьяна Валовая, отметив большое число мероприятий, организованных бизнес-ассоциациями Австрии, которые направлены на развитие связей с партнерами в Союзе.

Такие мероприятия открывают представителям деловых кругов возможность синхронизировать графики и повестки дня, наметить оптимальные пути реализации задач по углублению торгово-экономического сотрудничества, а также из первых уст получить информацию об условиях выхода на евразийский рынок.

По словам Татьяны Валовой, диалог европейского и евразийского бизнеса подкрепляется совместной аналитической работой. В этой связи она подчеркнула роль научных центров, расположенных в Австрии, в частности Международного института прикладного системного анализа (IIASA), который реализует совместный с Евразийским банком развития проект по анализу перспектив диалога между ЕАЭС и ЕС . «Завершен первый и стартует второй этап работы IIASA и ЕАБР. В ближайшие месяцы в Москве и в Брюсселе пройдут презентации результатов деятельности экспертов», — заявила министр ЕЭК, пригласив посла Австрии принять участие в первой из презентаций, запланированной на 6 июня в Москве.

Татьяна Валовая также напомнила, что в прошлом году после перерыва в несколько лет дискуссия о необходимости диалога России и ЕС, но уже в новом формате «ЕАЭС — ЕС», возобновилась в рамках так называемого Венского процесса. «Организаторы рассчитывают сделать конференции ежегодными, а в промежутках проводить тематические круглые столы», — отметила она.

Глава дипмиссии Австрии со своей стороны подчеркнул важность регулярных контактов с представителями ЕЭК и развития взаимовыгодных отношений со странами евразийской «пятерки». В том числе с учетом мероприятий, проводимых на площадках международных организаций в Вене , в частности ОБСЕ , в рамках обсуждения проблематики экономической связанности в Европе. ​

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

4 Апр 2018 в 3:22 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ