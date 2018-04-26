Клинцевич прокомментировал отказ США признать перехват в Сирии ракет

Ранее фрагменты сбитых сирийской ПВО «Скальпов» и американских «Томагавков» были представлены Генштабом ВС РФ . Две не разорвавшихся ракеты российские военные получили целыми. Представитель министерства обороны США Эрик Паон назвал ранее абсурдными заявления российской стороны о захваченных в Сирии российскими специалистами американских ракетах, по его словам, Вашингтон считает эти сообщения дезинформацией.

"Американцы очень не любят проигрывать. Но еще больше не любят публично признавать свои поражения", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению российского сенатора, было заведомо ясно, что США открестятся от показанных в России «Томагавков».

"Не случайно, наверное, что никто из представителей посольства США, причастных к военным делам, на брифинге в Москве, где демонстрировались обломки «Томагавков», не появился. Не исключаю, что такому представителю, приди он на брифинг, вполне могли предложить подержать в руках их обломки, и тогда на голубом глазу утверждать, что это не наши ракеты, ему было бы, как сейчас говорят, довольно стремно", — полагает он.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в среду, что полученные специалистами в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия. Он также заявил, что из 105 заявленных США, Великобританией Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий. Рудской также заявил, что дорогие «умные» ракеты США при ударе по Сирии наибольший урон нанесли хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с армией.

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