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Клинцевич прокомментировал отказ США признать перехват в Сирии ракет
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Клинцевич прокомментировал отказ США признать перехват в Сирии ракет 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американцы очень не любят проигрывать, ещё больше не любят признать свои поражения, заявил сенатор Франц Клинцевич в связи с отказом Пентагона признать факта перехвата российской стороной в Сирии американских ракет.
Ранее фрагменты сбитых сирийской ПВО «Скальпов» и американских «Томагавков» были представлены Генштабом ВС РФ. Две не разорвавшихся ракеты российские военные получили целыми. Представитель министерства обороны США Эрик Паон назвал ранее абсурдными заявления российской стороны о захваченных в Сирии российскими специалистами американских ракетах, по его словам, Вашингтон считает эти сообщения дезинформацией.
"Американцы очень не любят проигрывать. Но еще больше не любят публично признавать свои поражения", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По мнению российского сенатора, было заведомо ясно, что США открестятся от показанных в России «Томагавков».
"Не случайно, наверное, что никто из представителей посольства США, причастных к военным делам, на брифинге в Москве, где демонстрировались обломки «Томагавков», не появился. Не исключаю, что такому представителю, приди он на брифинг, вполне могли предложить подержать в руках их обломки, и тогда на голубом глазу утверждать, что это не наши ракеты, ему было бы, как сейчас говорят, довольно стремно", — полагает он.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в среду, что полученные специалистами в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия. Он также заявил, что из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий. Рудской также заявил, что дорогие «умные» ракеты США при ударе по Сирии наибольший урон нанесли хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с армией.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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