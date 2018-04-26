В Самаре состоялся День открытых дверей по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих

В ходе мероприятия представители 1-го отдела ( г. Самара ) «Центррегионжилья» и Самарского филиала «Росвоенипотеки» разобрали личные вопросы военнослужащих об оформлении ипотеки, довели изменения нормативно-правовых актов, касающихся НИС.

В Самаре состоялся День открытых дверей по вопросам накопительно-ипотечной системы (НИС) для военнослужащих Самарского гарнизона.

В ходе мероприятия, которое прошло в Доме офицеров ЦВО, представители 1-го отдела (г. Самара) ФГКУ «Центррегионжилье» и Самарского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» разобрали личные вопросы военнослужащих об оформлении ипотеки, довели изменения нормативно-правовых актов, касающихся НИС.

Кроме того, были проконсультированы не только участники НИС, но и члены их семей по вопросам использования материнского капитала, досрочному погашению ипотечного кредита, совместной покупке жилья супругами-участниками НИС, получения денежных средств по льготной выслуге лет.

В мероприятии приняло участие более 200 военнослужащих.