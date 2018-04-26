Цель России — оставить Боснию и Герцеговину слабым государством

Сеад Турчало отметил: «Ясно, что Россия хочет, чтобы Босния и Герцеговина осталась слабой страной, в которой главную роль играют энтитеты, поэтому Россия помогает разрушать устоявшуюся систему государственного правосудия. Этим пользуется глава Республики Сербской. Одной из главнейших целей является изменение положения Конституционного суда так, чтобы этот центральный судебный орган перестал быть одним из ключевых механизмов, который может предотвратить дестабилизацию хрупкого государственно-правового порядка в Боснии и Герцеговине. Матвиенко откровенно заявила о сопротивлении НАТО , то есть сопротивлении ориентации Боснии и Герцеговины на Запад».

Российское влияние в Боснии и Герцеговине существует уже давно, но до вчерашнего выступления Матвиенко это влияние не демонстрировалось столь откровенными заявлениями российских официальных представителей.

«До сих пор это влияние демонстрировалось с помощью общественных деятелей и политических лидеров Республики Сербской и Сербии , которые так или иначе выполняли свою часть требуемой работы. Насколько вредно это влияние, стало понятно в Совете Безопасности ООН два раза подряд. Сначала, когда на резолюцию Великобритании о Сребренице РФ наложила вето, и потом, когда обсуждалось продолжение мандата международных миротворческих сил EUFOR. Тогда Россия дала понять, что она против интеграции Боснии и Герцеговины в ЕС , и уж тем более в структуры НАТО», — пояснил профессор международных отношений.

С другой стороны, сильное влияние России снова подогревает заинтересованность Запада к Боснии и Герцеговине. Евросоюз, США и НАТО активизируются в этом регионе.

«Своей новой Стратегией Евросоюз хочет исправить некоторые прежние ошибки, а также продемонстрировать декларативное желание с помощью новой «морковки» ослабить российское влияние в регионе. Это вредное влияние России неким образом простимулирует и заставит действовать и других игроков. Разумеется, самостоятельно им не справиться: им нужны партнеры в Боснии и Герцеговине, которые проявят безусловную волю к реформам», — отметил Турчало.

Он пояснил, что Россия успешно использует существующие замороженные конфликты в регионе, в том числе в Боснии и Герцеговине и Косово, и для достижения российских геополитических целей достаточно лишь сохранить статус-кво в Боснии и Герцеговине.

«России достаточно осложнять и пресекать любые попытки провести какие-то позитивные реформы. Если долгое время поддерживать такой статус-кво, когда вместо прогресса — только ослабляющиеся институты, то государство начинает разрушаться. То есть Россия может только поддерживать статус-кво, и ее цели будут достигнуты», — заявил профессор из Сараево.

Часть выступления Валентины Матвиенко , в которой она заявила, что для России дейтонское конституционное устройство является альфой и омегой, и что нет необходимости в изменении существующей конституционно-правовой системы, противоречит, как отмечает Турчало, всей остальной речи.

«Официальный представитель России сказала, что ее страна всецело поддерживает Дейтонские договоренности, а потом сделала несколько заявлений, полностью противоречащих сказанному ранее. Я имею в виду, например, ее комментарии по поводу того, каким должно быть наше государственное правосудие, как должен поступать Аппарат Верховного представителя (OHR). OHR — только часть целого пакета, и все это просто нельзя проигнорировать. Россия и ее игроки, предпринимающие ключевые шаги, активно и скоординированно ведут своего рода шахматную партию в нашем регионе», — заключил Турчало.