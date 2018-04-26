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Более 2,5 тыс. кадет примут участие в параде на Поклонной горе в Москве 6 мая
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Более 2,5 тыс. кадет примут участие в параде на Поклонной горе в Москве 6 мая 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, пройдет на Поклонной горе 6 мая, в нем примут участие более 2,5 тысяч кадет, сообщается на сайте столичного департамента образования.
Парад начнется ровно в полдень, а с 9:00 московские старшеклассники примут участие в интерактивном уроке «История Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Во время парада 15 тысяч человек одновременно исполнят гимн Москвы.
«В парадном строю по брусчатке Поклонной горы пройдут более 2,5 тысяч кадет. В главной части Парада запланировано торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадет. На площадь Поклонной горы будут вынесены флаг России, флаг Москвы и флаг кадетского движения Москвы, который вручен кадетам мэром Москвы и освещен патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — говорится в сообщении.
Впервые на параде кадеты — наследники победителей пронесут копию знамени Победы, врученную московским кадетам 19 февраля 2018 года ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие традиционно завершится запуском голубей и возложением цветов к «Огню памяти и славы».
На парад приглашены ветераны, Герои Отечества, представители Русской православной церкви, органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, школьники, их родители, бабушки и дедушки.
«Всего в торжественном мероприятии планируется участие более 20 тысяч человек», — добавляется в сообщении.
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