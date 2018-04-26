«У нее были жалобы на дыхание»: родственник погибшей в московской пластической клинике рассказал об операции

Марина Кушхова умерла после пластической операции в московской клинике. Отец погибшей девушки отметил, что она никогда не жаловалась на здоровье. Муж сестры умершей пациентки рассказал «360», что у девушки некоторые проблемы со здоровьем все‐таки были.

У нее не было ранее жалоб на здоровье. Она операцию делала на носу. У нее на дыхание были жалобы. Операцию переделывали. А эта операция стоила 335 тысяч рублей

— муж сестры погибшей.

Девушка умерла 25 апреля. Она пошла в частную клинику на пластическую операцию, однако после вмешательства хирурга скоропостижно скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас работают на месте происшествия.

Отец погибшей рассказал, что дочь часто звонила домой. При этом ни разу не рассказала, что испытывает проблем со здоровьем. Девушка училась на косметолога и жила в Одинцово . В Москве осталась сестра погибшей, Арина.

ЧП произошло в клинике Medlounge, расположенной на улице Троицкой. Во время операции самочувствие Марины ухудшилось. Ее срочно доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ее не удалось.