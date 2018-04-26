В законе появится понятие «молодой специалист»

Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 20 до 25 лет в стране составляет 13 процентов. Чтобы решить эту проблему, в Молодёжном парламенте при Государственной Думе разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые обеспечат юным сотрудникам гарантии и преимущества. Трудоустройство молодёжи станет одним из лозунгов общественных организаций на традиционных демонстрациях, посвящённых 1 мая, — Празднику Весны и Труда, который раньше назывался Днём Международной солидарности трудящихся. Эту тему обсудили эксперты в пресс-центре « Парламентской газеты ».

В демонстрациях примут участие свыше 2,5 миллиона человек

Сегодня в ряде регионов на законодательном уровне уже установлено понятие «молодой специалист» — таким категориям сотрудников полагаются дополнительные льготы при трудоустройстве. К примеру, в Магаданской области есть подъёмные и льготное жильё для молодых кадров.

«Молодёжный парламент при Госдуме выступает за появление понятия «молодой специалист» в федеральном законодательстве, — пояснила председатель палаты Мария Воропаева . — У каждого из 85 субъектов свои финансовые возможности и условия труда. Где-то есть субсидии для молодых сотрудников, но во многих субъектах, особенно в сельской местности, никаких льгот и преимуществ нет. А ведь речь идёт не только о помощи подрастающему поколению, но и самим территориям. Кадры на селе — это вопрос жизни поселения».

Сейчас молодые парламентарии разрабатывают поправки к Трудовому кодексу совместно с Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Вместе с депутатами мы надеемся выработать конкретную, работающую инициативу», — рассказала Воропаева.

Лозунги о трудоустройстве молодёжи найдут своё место на первомайских демонстрациях — представители региональных молодёжных палат выйдут на митинги во всех регионах, причём от субъекта к субъекту девизы, под которыми пройдут активисты, будут разниться, сообщил зампред Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. «К примеру, в Еврейской автономной области , в Хабаровском крае ребята будут выступать за снижение тарифов на перелёты. Сейчас, как известно, перелёт из Хабаровска до Москвы в пиковый сезон обойдётся в 50 тысяч рублей. Поэтому молодые парламентарии предлагают снизить тарифы на авиабилеты для россиян младше 35 лет», — отметил он. А вот в Кировской области , которую Шатунов представляет в Молодёжной палате, активисты обратят внимание на введение системы коммерческих заказов на предприятиях в вузах и учреждениях среднего специального образования. Инициатива, по мнению будущих законодателей, даст возможность студентам совмещать работу по профилю и учёбу.

Основной лозунг профсоюзов на 1 мая — «За достойный труд и справедливую социальную политику», рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков . «По нашим оценкам, в митингах примут участие 2,7 миллиона представителей профсоюзов. Акции охватят почти все субъекты — причём не только региональные центры, но и муниципальные образования. Наибольшее количество участников ожидается в Москве — до 120 тысяч человек. До 100 тысяч демонстрантов будет в Екатеринбурге , а в Краснодаре Якутске — по 50 тысяч», — сообщил Шершуков.

В этом году демонстрантов будет приветствовать особенный гость: генеральный секретарь Международной организации труда Шарон Барроу специально приедет в Москву 1 мая. Участвовать в митингах могут все желающие — правда, прийти на них можно только под профсоюзными лозунгами. По словам Шершукова, значительное число участников акции — молодые люди. «Среди 20 миллионов членов отраслевых профсоюзов, которые входят в структуру ФНПР, более 30 процентов — это молодёжь в возрасте до 35 лет», — отметил он.

90 процентов трудовых конфликтов заканчиваются победой сотрудников

А вот ЛДПР в этом году выйдет не на демонстрацию, а на митинг, обратил внимание зампред думского Комитета по образованию и науке Борис Чернышов : «Шествия не будет: на Пушкинской площади в Москве партия расскажет о своей позиции по совершенствованию трудовых отношений. И у ЛДПР на митинге будет огромное количество молодёжи».

По мнению Чернышова, Трудовой кодекс, вступивший в силу ещё в 2002 году, сегодня не в полной мере отражает интересы сотрудников — особенно на тех предприятиях, где нет профсоюзов. «Права молодёжи сегодня часто не соблюдаются. Огромная проблема заключается и в том, что подрастающее поколение даже не знает своих трудовых прав», — сообщил парламентарий. Впрочем, изменением законодательства делу не поможешь, считает Чернышов — нужно следить за исполнением уже существующих норм. Для этого, по мнению депутата, важно усилить роль профсоюзов и органов госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

С тем, что Трудовой кодекс в полном объёме не устраивает ни работодателей, ни работников, согласен и Александр Шершуков. «Документ является компромиссным. Тем не менее в нём достаточное количество гарантий для сотрудников, а Международная организация труда признала наш кодекс одним из лучших в мире», — сказал он. При этом профсоюзы ежегодно разбирают по 15 тысяч трудовых конфликтов, 90 процентов из которых заканчиваются победой сотрудников. «Однако это происходит лишь там, где есть профсоюзы — на многих предприятиях, в первую очередь малого и среднего бизнеса, таких организаций нет», — заметил эксперт.