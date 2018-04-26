В Зеленоградске построят два новых спуска к морю

В этом году в Зеленоградске планируется обустроить два новых спуска к морю. Такое решение было принято на совещании по развитию западной части города.

Работы планируют завершить до открытия курортного сезона, которое намечено на 1 июня. В эти же сроки будет завершено асфальтирование Приморского проезда, которое начали осенью 2017 года.