В Зеленоградске построят два новых спуска к морю 

В этом году в Зеленоградске планируется обустроить два новых спуска к морю. Такое решение было принято на совещании по развитию западной части города.
Работы планируют завершить до открытия курортного сезона, которое намечено на 1 июня. В эти же сроки будет завершено асфальтирование Приморского проезда, которое начали осенью 2017 года.
Кроме того, прорабатывается вопрос высадки сибирских кедров в районе будущего променада. Сам проект деревянного променада в настоящее время проходит согласование в государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Балтберегозащита», отметили в администрации Зеленоградска.