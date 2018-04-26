В Брянске предложили создать центр по изучению партизанского движения 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой по итогам Международного форума Победителей, прошедшего в Брянске 25 апреля, предложил создать в регионе первый в России центр по изучению партизанского движения и подполья. Об этом в четверг сообщили в правительстве региона.
"Михаил Швыдкой предложил при поддержке Фонда развития «Институт евразийских исследований» создать в Брянской области историко-научный Центр по изучению партизанского движения. Его очень впечатлила работа, проводимая в регионе по сохранению истории Великой Отечественной войны и партизанского движения в частности", — сказали в облправительстве.
Отмечается, что открытие центра поможет созданию единого архива партизанского движения и подполья, действовавших в разные годы на территории России.
Форум «Великая Победа» проводится с 2010 года по инициативе общественных патриотических организаций при поддержке Администрации президента РФ. В этом году форум прошел в Брянске, его организаторами выступили «Институт Евразийских Исследований» и политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Форум даст старт межгосударственному движению по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы, в рамках которого в 2018-20 годах в государствах СНГ планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о войне и противодействие попыткам фальсификации истории.