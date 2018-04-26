Сергей Собянин объявил благодарность архиепископу Армянской апостольской церкви Езрасу

В сан архиепископа Мкртич Нерсисян был возведен в 2013 году.

В четверг, 26 апреля, мэра Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым утвердил объявление благодарности архиепископу Армянской апостольской церкви Езрасу.

— За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе объявить благодарность архиепископу Езрасу (Нерсисяну Мкртичу Григорьевичу), главе централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии святой Армянской апостольской православной церкви , — указано в распоряжении.

СПРАВКА «ВМ»

Мкртич Нерсисян родился в 1959 году. В 1977 году окончил среднюю школу, а с 1978 по 1980 годы служил в рядах Советской армии. До 1984 года обучался в Духовной семинарии Геворгян Эчмиадзинского католикосата, после чего был рукоположен в диаконы.

В сентябре 2001 года был рукоположен в епископы, в сентябре 2013 года возведен в сан архиепископа.

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