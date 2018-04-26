Российский олигарх отказался идти на поводу у США

Агентство сообщает, что недавние послабления со стороны американских властей лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен. Наоборот, Дерипаска рассчитывает, что его европейские лоббисты смогут убедить западные правительства надавить на США с целью смягчить ограничения против российской компании.

Источники отмечают, что интересы Дерипаски и европейских потребителей совпадают — американские ограничения фактически ввергают в хаос алюминиевый рынок Европы, который сильно зависит от российской компании. При этом параллельно «Русал» ищет альтернативные рынки сбыта, чтобы пережить санкции США.

Для реализации выбранной стратегии бизнесмен уже провел перестановки внутри компании, а также лично принимает участие в управлении компанией и принятии важнейших решений на фоне американского давления, отмечают источники.

Опрошенные агентством аналитики допускают, что санкции против «Русала» в конечном счете могут принести больше вреда Европе, чем России . «Если ситуация не разрешится, то Европе будет нанесен огромный ущерб, возможно даже больший, чем для Путина», — заявил агентству глава Hammerer Aluminium Industries Роб ван Гилс.